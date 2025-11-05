広島からドラフト5位指名を受けた佛教大・赤木晴哉投手が5日、京都市の学校で鞘師智也、末永真史両スカウトから指名あいさつを受けた。日本ハム・達と同級生だった天理高校当時は1年春に発症した腰椎分離症に悩まされるなど、登板機会に恵まれなかった。大学入学後に頭角を表し、京滋大学リーグでは通算19勝3敗、今春秋のリーグでは最優秀選手にも輝いた。両スカウトから「目先でなく将来まで長くやれるような投手になってほ