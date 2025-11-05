タレントのＩＭＡＬＵが４日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。自身の事実婚について語った。この日は「事実婚のメリット・デメリットを語る夜」として、事実婚をしているゲストがトークを繰り広げた。ＭＣの上田晋也から「ＩＭＡＬＵちゃんは、奄美大島で一緒に住んでらっしゃるんだっけ？」と尋ねられると、「８年一緒にいるんですよ。もう一緒に住んでるから、何か名前を付けるなら事実婚になる