お笑いコンビ「バッテリィズ」エース（30）が、4日に都内で行われた「Facilo 新CM発表会」に出席。人生で一度も家探しをした事がないと明かした。大阪出身のバッテリィズ。M-1グランプリ2024準優勝し、エースは今年から単身上京した。1人暮らしの経験もなく、人生で一度も不動産屋に「行ったことがない」と告白。「家探しをしたことがない」という。大阪時代も実家暮らし。「奥さんの家もあったんですけどそこに行ったりして