高市総理はきょう午前、参議院の本会議で、自民党の裏金問題に関わった佐藤啓官房副長官が本会議への登壇や議院運営委員会の理事会に出席できていない状況について、国会運営に混乱をきたすことになったとして「真摯にお詫びを申し上げる」と陳謝しました。その上で、高市総理は佐藤副長官が深く反省していると述べた上で、「再起の機会を与え育てて欲しい」と訴え、出席できるよう与野党双方に理解と協力を求めました。