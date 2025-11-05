5日朝、大館市の下川沿中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと5日午前6時ごろ、50代の女性が自宅から外に出たところ大館市川口字隼人岱の雑木林に体長約1メートルのクマ1頭がいるのを目撃しました。下川沿中学校まで約30メートルの場所で、近くには川口小学校もあります。警察が注意を呼びかけています。