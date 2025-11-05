ボーイズグループINIの後藤威尊（26）と佐野雄大（24）が5日、大阪・南海難波駅で一日駅長を務めた。南海電鉄では、INIのシングル「ザ・ウインター・マジック」とのコラボラッピングを施した特急ラピート「マジラピ号」を運行している。後藤と佐野は一日駅長の委嘱式を終えてから、難波駅のホームでマジラピ号の出発を見送った。子どもの頃から鉄道好きだったという後藤は「昔から電車を見てはテンションが上がっていました。兄が