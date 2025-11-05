5日朝、秋田市楢山の住宅街でクマが目撃されました。近くには築山小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、5日午前6時10分ごろ、秋田市楢山愛宕下の市道を歩いていた50代の男性が、道路上に体長約1.2メートルのクマ1頭がいるのを目撃しました。近くの民家までは約5メートル、築山小学校までは約300メートルの場所で、付近では同じような目撃情報が寄せられているという