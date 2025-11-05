佐賀県・呼子のシンボルとして40年以上にわたり愛されてきた日本唯一の「海中レストラン萬坊」が、2026年夏以降の全面リニューアルを発表しました。JR九州の子会社で、”いかシュウマイ”で有名な萬坊が、佐賀県唐津市呼子町で運営するこのレストランは、1983年開業の日本初海上浮体式のレストランで、海面下に客席がある唯一無二の構造が特徴です。現在のレストランで魚が泳ぐ姿を眺めながら食事を楽しめるのは、2026年春までがラ