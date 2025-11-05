Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。素材の特性から食器としても優秀なチタン。さまざまな製品が各ブランドから送り出されていますが、Silver Antから登場した「結晶化チタンマグ」もそのひとつ。軽量高耐久、金属臭無しでドリンクの風味を守るといった特長はもちろんのこと、ダブルウォールによる保冷・保温性能に加え、茶漉しまで