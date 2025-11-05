誰がやっても同じ仕事ということは、いずれ自分に回される仕事が無くなっていくということです（写真：Fast&Slow／PIXTA）部下の｢AIで作りました｣を正す｢最高の質問｣「AIが作ったので、詳しくはわかりません」部下からのこんな返答に、頭を抱えるマネージャーが増えている。「AIが作ったから」という言葉は、仕事の価値を放棄した「思考停止のサイン」にほかならない。そのまま放置すれば、その部下は「AIに使われる人材」へと