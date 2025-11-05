甲状腺クリーゼの発症には特定の甲状腺疾患や体質的要因が深く関与しています。バセドウ病や中毒性結節性甲状腺腫など背景疾患の特徴を理解することは、高リスク患者さんの同定と適切な管理戦略の構築において重要です。それぞれの疾患と甲状腺クリーゼとの関連について解説します。 監修医師：五藤 良将（医師） 防衛医科大学校医学部卒業。その後、自衛隊中央病院、防衛医科大学校病院、千葉中央メディカルセン