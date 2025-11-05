サンワサプライは10月31日、USB電源で動作する、超音波式加湿器「USB-TOY103W」を公式オンラインショップや家電量販店などで発売した。標準価格は3630円。●フタを開けずに給水！ シンプル操作で最大20時間使える新製品は、フタを開けずに給水でき、手軽に使えるUSB電源式の超音波式加湿器。PCなどから給電しておけば、電池切れの心配はない。インターフェースはUSB Type-Cを採用する。そのまま給水ボタンを押しながら、上部