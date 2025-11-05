【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSのJIMINとJUNG KOOKが出演するトラベルバラエティ『Are You Sure?!』のシーズン2が、ディズニープラスで12月3日より独占配信されることが決定。ポップなティザーポスターと場面写真が解禁された。 ■ふたりだから楽しい、二度目だからもっとワクワクする BTSの最年少メンバー、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNGKOOKが、オフモ}