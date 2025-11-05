TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤¬¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤ä¥·¥ë¥Ðー¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¤·¤µ¤òÊü¤ÄÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛTWICE¥µ¥Ê¤¬°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤òÊü¤Ä¥É¥ì¥¹»Ñ①②③¡ÚÆ°²è¡ÛTWICE¥ß¥Ê¡¢¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥°Æ°²è ¢£TWICE¥µ¥Ê¤¬¥·¥ë¥Ðー¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ÇïèÊâ¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥É¥ì¥¹¤â¡ª ¤³¤ì¤Ï¥µ¥Ê¤ÈTWICE¤ÎMINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¡¢JEONGYEON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡Ë¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë