イラクのスーダーニ首相は11月3日のインタビューで、イラクの全政党と派閥が「全国統一コンセンサス」に達し、イラク政府は米国主導の国連軍がイラクから撤退した後、各派閥の武装解除に着手すると述べました。スーダーニ首相はまた、11月11日に予定されている選挙に出馬し、再選を目指すことも明らかにしました。イラク政府は2024年9月に米軍が2026年9月までに完全撤退することで米国と合意しています。現在、イラクには約2500人