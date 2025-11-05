5日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝153円16銭前後と、前日午後5時時点に比べ41銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝175円97銭前後と1円06銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース