ことし10月、妻の娘にあたる10代の少女に乱暴したとして、警察は45歳の男を逮捕しました。 不同意性交の疑いで逮捕されたのは、県内に住む45歳の男です。 警察によりますと、男は10月21日、自宅で婚姻関係にある女性の10代の娘に乱暴した疑いが持たれています。 女性が被害届を提出し、事件が発覚したということです。 男は調べに対し、わいせつな行為を行ったことを認めているものの、容疑の一部を否認しているということです