戦国時代といえば、占いで戦の日を決めたり、凶兆を恐れたりと、迷信が政治や戦の判断を左右する時代でした。しかし、その常識を軽やかに踏み越えた男がいます。越前（今の福井県）を治めた戦国大名、朝倉孝景。彼は「運」ではなく「分析」で戦い、呪われても平然と構えた戦国最初の合理主義者でした。そんな彼の生涯をたどると、まるで現代の“ロジカル・リーダー”のような姿が浮かび上がります。※合わせて読みたい記事：優柔不