【モデルプレス＝2025/11/05】歌手の氷川きよしが11月4日、自身のInstagramを更新。自宅での彩り豊かなランチを公開し、反響を呼んでいる。【写真】48歳人気歌手「お店みたい」お洒落な自宅ランチ◆氷川きよし、自宅ランチ披露氷川は「自宅ランチ記録」とつづり「胡桃そば」と蜜柑で彩られた鮮やかな「ケールサラダ」を披露。さらに、翌日の仙台でのコンサートに向けて「自分に負けてたまっか！！の精神でがんばります」と意気込み