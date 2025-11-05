【モデルプレス＝2025/11/05】タレントの中川翔子が11月3日、自身のInstagramを更新。産後1ヶ月での体重変化と、双子の今後の顔出し方針について報告し、反響を呼んでいる。【写真】40歳タレント、産後20キロ減の近影公開◆中川翔子、双子の顔出し終了＆産後20キロ減を報告中川は育児の喜びを綴った後、「双子顔出してとたくさんメッセージいただきますが、改めて、家族と話し合って双子の安全のために、新生児期までにさせていた