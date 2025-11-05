UFOが一番神秘的で興味のある題材スティーヴン・スピルバーグ監督（78）が映画音楽の巨匠であるジョン・ウィリアムズ（93）とのタッグでUFO映画を製作することが明らかになり話題になっている。ニューヨークのジュリアード音楽院の学長ダミアン・ウッツェル氏が、先月同音楽院で開催されたイベント『ジョン・ウィリアムズ 作曲家の人生：物語と音楽の夜』で明かした。“UFOを巡る冒険物語”という内容で、’26年公開予定だが、タイ