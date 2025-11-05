コベントリーはシェフィールド・Uに3-1逆転勝利イングランド・チャンピオンシップのコベントリー・シティは現地時間11月4日、リーグ第14節でシェフィールド・ユナイテッドとホームで対戦し、3-1で逆転勝利を収めた。コベントリーのMF坂元達裕は、逆転の口火を切る貴重な同点ゴールを決める活躍を見せた。試合は前半25分、シェフィールド・ユナイテッドのサム・マッカラムに先制点を奪われる苦しい展開となる。しかし1点ビハイ