11月1〜2日実施のJNN（TBS系）世論調査で高市内閣の支持率は82％を記録。8割超の高支持率は、2001年に小泉純一郎内閣が発足直後に叩き出した88％に次ぐ歴代2位の数字だ。【もっと読む】高市内閣の閣僚にスキャンダル連鎖の予兆…支持率絶好調ロケットスタートも不穏な空気高市首相は来日したトランプ米大統領との首脳会談で大ハシャギ。「サナエ」「ドナルド」と呼び合う親密演出に、あれだけテレビが「大成功」と騒ぎ立てた直