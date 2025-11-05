暴行事件があった認可外保育施設高松市10月16日 2025年9月13日、高松市の認可外保育施設で1歳の男の子を突き飛ばして転倒させたとして、高松市の会社役員の女(59)が5日、暴行の疑いで再逮捕されました。 警察の調べに対して女は黙秘しているということです。 女は、自分が運営する認可外保育施設で、別の1歳の男の子を床に投げつけた暴行の疑いで2025年10月16日に逮捕されていました。