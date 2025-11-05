Power Platform教育サービス「Power Education」を展開するフロッグポッドは、Power Apps/Automate研修に加え、企業のデータ活用推進を支援する新研修をリリースしました。Microsoft Power BIの基礎を体系的に学べる「Power BI研修初級編」が新たに登場しています。 フロッグポッド Power Education「Power BI研修初級編」 費用：1名38,500円(税込)実施方法：オンライン及び対面研修時間：4H※ご受講いただくにあ