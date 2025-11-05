◆欧州ＣＬ▽リーグフェーズ第４節トットナム４―０コペンハーゲン（４日、トットナム・ホットスパー・スタジアム）コペンハーゲン（デンマーク）所属の日本代表ＤＦ鈴木淳之介は右ＳＢで先発、フル出場も、敵地でトットナムに大敗を喫した。前半１９分、ホームのトットナムはＭＦブレナン・ジョンソンがスルーパスを受けるとＧＫをかわして、角度のないところから右足でシュートを流し込み、先制。後半６分にはＧＫのミス