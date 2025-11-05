俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，がデニム姿をアップした。Ｋｏｋｉ，は４日、都内で行われた「第４２回ベストジーニスト２０２５」授賞式に出席し、最もジーンズが似合う有名人に贈られる同賞の「協議会選出部門」を受賞。父の木村は、１９９４〜９８年まで「一般選出部門」で５年連続ベストジーニストに選出され、殿堂入りを果たしており、親子での受賞は初の快挙となった。イベント後、Ｋｏｋｉ