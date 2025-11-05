モントワールは、英国発祥の世界的ビスケットブランド「マクビティ」から、『ホブノブ オーツビスケット』を2025年11月1日(土)よりカルディコーヒーファームにて先行発売しています。オーツ麦をたっぷり使用した、香ばしい風味と“ザクほろ”食感が特徴のビスケットです。 マクビティ「ホブノブ オーツビスケット」 「マクビティ」ブランドから、オーツ麦を主原料とした『ホブノブ オーツビスケット』が日本に上陸