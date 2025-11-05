２日、湖北省宜昌市秭帰県の屈原故里風景区にある芈繍館で、コンテストに参加する職人。（秭帰＝新華社配信／鄭家裕）【新華社宜昌11月5日】中国湖北省宜昌市の秭帰（しき）県で2日、刺しゅう技能大会が開催された。県内から女性刺しゅう職人約60人が屈原故里風景区の無形文化遺産展示館「芈繡（びしゅう）館」に集い、それぞれの技能を披露した。秭帰県ではここ数年、「女性刺しゅ