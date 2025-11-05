タレントで車好きとしても知られるマギーが、プロも驚かせたドリフトスキルを披露し話題を呼んでいる。【映像】マギー、驚きのドリフトを披露（実際の様子）11月6日に開幕する世界ラリー選手権（WRC）日本大会を直前に控え、3日に公開された『YouTubeコラボ企画 ラリージャパン2025応援』で、マギーはプロドリフトドライバーの下田紗弥加選手を講師に迎え、ドリフトの基礎とされる『定常円旋回』（ドーナッツターン）に挑戦し