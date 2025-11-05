クマに関する情報の続報です。富山市栗山で目撃されたクマ本体について、富山市によりますとさきほど午前10時26分に1頭が駆除されたということです。市が9時22分に緊急銃猟の許可を出し、実施したということです。警戒の体制は午前11時前に解除されました。現場は国道41号沿いにある農業用品や花の苗を販売する店の南側で、西側には工業団地の「とやまオムニパーク」や県総合運動公園がある場所です。