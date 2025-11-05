4日午前、秋田市新屋の住宅街でクマの目撃が相次ぎました。近くには日新小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、4日午前9時50分ごろ、秋田市新屋表町で作業をしていた50代の男性が、民家敷地内のクリの木にのぼっている体長1メートルほどのクマ1頭を目撃しました。日新小学校までは約300メートルの場所で、付近では同じような目撃情報が寄せられたということです。また、午後