4日午後、秋田市楢山でクマの目撃が相次ぎました。近くには城南中学校もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、4日午後3時ごろ、秋田市楢山金照町の市道を歩いていた80代の女性が道路上にいる体長約50センチのクマ1頭を目撃しました。近くの民家までは約5メートル、城南中学校までは約300メートルの場所で、付近では同じような目撃情報が寄せられているということです。また、午後6