2023年、長野県佐久市にある佐久長聖高等学校から誕生した現役女子高生アイドルグループ・7限目のフルールが、2年生5名、3年生5名の10人体制の集大成となるベストアルバム『僕らが描いた物語』を12月3日に発売する。本作は、これまで配信限定でリリースしてきた3年間の全楽曲に未発表曲を加えた全11曲が収録される。10人が駆け抜けた青春を描くこの作品は、どこか儚くて懐かしい、あの日の青春の記憶を呼び起こす永久保存版のナナ