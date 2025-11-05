4日夕方、秋田市大町の公園でクマが目撃されました。近くには旭南小学校などもあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、4日午後5時半ごろ、秋田市大町六丁目の公園に体長約50センチのクマ1頭がいるのを、車に乗っていた女性が目撃しました。近くの民家までは約10メートル、旭南小学校までは約500メートルの住宅街で、警察が注意を呼びかけています。