4日夕方、秋田市の牛島小学校の近くでクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、4日午後5時35分ごろ、秋田市牛島東七丁目の市道を車で走っていた40代の女性が、道路上にいる体長約1.5メートルのクマ1頭を目撃しました。目の前に民家があり、200メートルほどの場所には牛島小学校もある場所です。警察が注意を呼びかけています。