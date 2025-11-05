5日未明、金沢市の住宅密集地で火事があり、住宅1棟が焼けました。けが人はいないということです。5日午前0時10分ごろ、金沢市寺町3丁目でこの家に住む女性から「家が火事です」と消防に通報がありました。この火事で木造2階建ての住宅1棟が焼け、火はおよそ2時間後に消し止められました。警察によりますと、住宅には夫婦が2人で暮らしていて、逃げ出して無事でした。警察と消防が5日午前から実況見分を行い、火が出た原因を調べて