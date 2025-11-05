大阪・なんばグランド花月が、１１月１日をもって３８周年を迎え、開業月となる１１月に感謝を込めて「なんばグランド花月豪華スペシャル月間！」を実施中だ。４日になんばグランド花月１階のオープンスペースで行われた記者会見には、オール阪神、吉本新喜劇・すっちー、吉田裕が登壇。第２弾となる４日〜１０日の「桂文枝連日七日間高座・すっちー＆吉田裕のＷ座長ウィーク！〜３８年目も、なんばグランド花月へいらっしゃ