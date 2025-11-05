クマ対策の支援活動に関する協定を締結した秋田県の鈴木健太知事（左）と陸自第9師団の松永康則師団長＝5日午前、秋田県庁クマ被害が相次ぐ秋田県で5日、陸上自衛隊がクマ対策の支援活動を始める。箱わなの設置や運搬などの後方支援に当たり、銃器による駆除は行わない。同日午後から鹿角市で活動を開始するのに先立ち、秋田県と陸自は支援活動に関する協定を県庁で締結した。活動期間は30日まで。自衛隊法100条に基づく輸送事業