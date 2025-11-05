高市早苗首相は5日の参院本会議代表質問で、自民党裏金事件に関係した佐藤啓氏の官房副長官起用を野党が問題視していることを踏まえ、陳謝した。「国会運営に混乱をきたしており、真摯におわび申し上げる」と述べた。