多くの避難民がテントでの生活をしているガザ港/Mohammed Eslayeh/Anadolu/Getty Images（CNN）トランプ米政権が、米国の仲介で成立したパレスチナ自治区ガザ地区での停戦合意の維持に向けて、ガザに多国籍の治安部隊を派遣する国連安全保障理事会決議案の策定を進めていることが分かった。情報筋が明らかにした。ガザの非武装化や新たなパレスチナ警察の訓練を担う治安部隊の詳細が協議されているという。米軍はガザには派遣され