サッカーの元イングランド代表デービッド・ベッカムさんが4日、イギリス王室による最上位の栄誉、「ナイト」の爵位を授与され感激の表情を見せました。ベッカムさん：ウィンザー城で国王陛下からナイトの爵位を与えられるなんて決して想像もできなかった。ベッカムさん（50）は妻のヴィクトリアさんがデザインしたスーツ姿で、ウィンザー城で行われた式典に出席し、チャールズ国王から直接、ナイトの爵位を与えられました。サッカ