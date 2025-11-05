ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「Shake Shack」(以下、シェイク シャック)は、11月15日･16日の2日間限定で、日本上陸10周年を記念した特別メニューのセットを販売する。販売店舗は日本1号店の「シェイク シャック 外苑いちょう並木店」で、計500食限定となる。シェイク シャックは、米ニューヨークのレストラングループ「ユニオン･スクエア･ホスピタリティ･グループ」の創業者ダニー･マイヤーが“モダンなバーガースタン