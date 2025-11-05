◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（4日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）新たに2軍のバッテリーコーチに就任することになったのは、選手としては日本ハムとホークスで、コーチとしてはソフトバンク、楽天、西武そしてロッテのパ・リーグ4球団で指導した経歴を持つ、田口昌徳氏です。午後から行われたファーム選手の練習前に円陣で挨拶すると、その後、報道陣の前に現れると開口一番、「パワフル田口です！」と自己紹介。「明る