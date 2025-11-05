Image: SwitchBot テック好きが一生忘れない瞬間っていくつかあります。たとえば、スティーブ・ジョブズが初代iPhoneを発表して、革新的な「マルチタッチ」スクリーンをライブデモしたとき。ありえないほど薄いことを見せるために、最初のMacBook Airを封筒からスッと取り出したとき。まあ、なんというか、結局のところ私たちが主に覚えているのはジョブズの言葉と所作ばっかりなんだけど、