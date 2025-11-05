厚生労働省は5日、8月の生活保護申請件数が2万703件で、前年同月と比べ3.1％減ったと発表した。減少は2カ月連続。8月から生活保護を受け始めたのは、1万6723世帯で7.3％減。以前から受けている人を含む受給世帯数は164万5123世帯で0.4％減った。