女優の森七菜と声優の小野賢章がそれぞれパーソナリティーを務める新ラジオ番組『「雪見だいふく」ココロもまんまるRADIO』が9日（日）20時から順次公開される。 ロッテ「雪見だいふく」の食べごろを待つ8分間、ココロもまんまるになる音楽と物語を楽しむ、『「雪見だいふく」ココロもまんまるRADIO』が11月9日（日）から11月30日（日）までの約1か月間の期間限定で、毎週日曜日の20時、そして雪見だいふログインして続きを読むThe