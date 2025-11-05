海南離島旅客免税ショッピングに関する新たな政策が1日に施行された。新華網が伝えた。新政策の主な変更点は以下の通り。・免税対象商品について、ペット用品と携帯可能な楽器の2種類が新たに追加され、総数は47種類となった。・衣料品・靴や帽子など一部の国内商品が免税店で販売される場合、免税対象となった。・適用対象者が離島する旅客まで拡大され、年間10万元（約210万円）の免税枠を回数無制限で利用可能となった。・島内