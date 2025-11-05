10月23日に行われたプロ野球のドラフト会議で、神村学園伊賀の西川篤夢選手を指名した広島東洋カープの球団関係者らが4日、学校を訪れ、指名の挨拶をしました。西川選手は、50m5秒9、遠投110mと、高い身体能力を生かした守備と走塁が持ち味の内野手で、夏の大会でチームは3回戦で敗退しましたが、プロ12球団から注目を集めました。三重県伊賀市の高校からドラフト指名されるのは西川選手が初めてで、10月23日に行われたドラフト会