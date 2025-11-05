三重大学の学生支援のため多額の寄付を行った、三重県四日市市に本社を置く三昌物産に4日、紺綬褒章が贈られました。紺綬褒章は、公共の利益のため1000万円以上の寄付を行った団体などに国から授与されるものです。三昌物産が三重大学の学生を対象にした奨学金制度への充当のため寄付を行ったことから、授与されることになりました。4日の伝達式には、三昌物産の渡邉大雄社長が出席し、三重大学の伊藤正明学長から紺綬褒章の褒状が